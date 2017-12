Se acabó la espera: George Weah es electo como el presidente de Liberia

¿encontraste un error? avísanos

Con 51 años de edad, George Weah es el nuevo presidente de Liberia. El exfutbolista será el mandatario 25° que tendrá su país.

Según detalló el Daily Post de Nigeria, Weah ganó en 13 de los 15 condados que componen Liberia, mientras que su contendiente, Joseph Boakai, solo ganó en dos.

El ganador del Balón de Oro en 1995, único africano en ganar esta distinción, jugó en grandes clubes como Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City y el Marsella.

El exfutbolista escribió en su cuenta de Twitter que “el pueblo de Liberia claramente eligió ayer y todos juntos tenemos mucha confianza en el resultado del proceso electoral”.

Y antes de conocerse los resultados comentó que “estoy muy agradecido de mi familia, amigos y de mis seguidores leales que contribuyeron en nuestra campaña durante esta temporada larga de elección”.

Recordar que Weah salió de los barrios marginales de Monrovia, una ciudad costera de su país, para convertirse en una estrella internacional del fútbol en los años 90. Ahora, venerado por la juventud y por los sectores más pobres del país, logró su segundo sueño: ser presidente de Liberia.

The Liberian people clearly made their choice yesterday and all together we are very confident in the result of the electoral process. #Liberia #Liberia2017

I am deeply grateful to my family, my friends, and my loyal supporters who contributed to our campaign during this extremely long election season. We are on the verge of making history for our people. #Liberia #Liberia2017 #ChangeforHope

— George Weah (@GeorgeWeahOff) December 26, 2017