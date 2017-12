Lassana Diarra, pretendido por PSG, quedó libre tras terminar contrato con Al Jazira

¿encontraste un error? avísanos

El internacional francés Lassana Diarra, cuyo nombre suena como posible incorporación del París Saint-Germain, quedó libre de su contrato con el Al Jazira por “mutuo acuerdo”, anunció este domingo el club emiratí.

“Al Jazira Football Company puso fin al contrato con el mediocampista francés por mutuo acuerdo”, escribió el equipo en su cuenta de Twitter.

Varios medios franceses, entre ellos SFR Sport y la web especializada Paris United, han especulado recientemente con las conversaciones entre el PSG y el exjugador de Real Madrid y Chelsea, que tiene 32 años.

Como volante defensivo, el París Saint-Germain tiene a Thiago Motta y Diarra reforzaría esa línea. Adrien Rabiot, que cubrió el hueco de Motta durante más de un mes por la baja del italobrasileño, había declarado a finales de noviembre a la televisión TF1 que su club necesitaba un volante defensivo: “Creo que el club trabaja en ello. Es importante que fichemos uno”.

Lassana Diarra, que rescindió su contrato con el Marsella el 14 de febrero después de una temporada y media en el Olympique, se unió en mayo al Al Jazira.

