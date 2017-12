¿encontraste un error? avísanos

Óscar ’Conejo’ Pérez jugará por seis meses más en Pachuca: se retirará con 45 años



Publicado por Nicolás Maureira

El veterano arquero mexicano de Pachuca Óscar ‘Conejo’ Pérez anunció este lunes que retrasará su retiro del fútbol hasta mayo de 2018, cuando tenga 45 años.

El guardameta explicó que la directiva de su equipo le dio la noticia de la renovación por un torneo más tras conseguir el tercer lugar en el Mundial de Clubes con los ‘Tuzos’, elenco donde milita el delantero chileno Ángelo Sagal.

“Estoy muy agradecido con el Grupo Pachuca, con Jesús (Martínez, el presidente), con Andrés (Fassi, vicepresidente), que me dieron la noticia cuando terminó el partido, estoy muy contento”, dijo la madrugada de este lunes al llegar con toda la plantilla a la Ciudad de México provenientes de los Emiratos Árabes Unidos.

Pachuca goleó por 4-1 al anfitrión Al-Jazira en el duelo por la tercera plaza el sábado pasado, con un tanto del ex Huachipato, después de caer cuatro días antes en las semifinales del torneo ante el Gremio de Brasil por 1-0.

“Son los últimos seis meses, pero en mayo ya es definitivo”, agregó Pérez, que cumplirá 45 años el próximo 1 de febrero y ya es el jugador más longevo en disputar el llamado Mundialito con sus 44 años.

“Son los últimos seis meses, estoy al cien por ciento para apoyar al club en lo que tenga que hacer. Yo me siento muy bien, durante todo el torneo me sentí motivado, me sentí acertado, trataré de cerrar (la carrera) lo mejor posible”, manifestó.

Pachuca tiene todavía un partido pendiente antes de que termine el año: jugará como visitante a partido único ante Rayados de Monterrey, actual subcampeón de Liga, por la final de la Copa MX.

“Hay que recuperarnos lo mejor que se pueda, fueron muchas horas de vuelo, es algo que queremos ganar, pero no será fácil, ellos vienen de una final (perdida), seguramente saldrán con todo”, concluyó.

