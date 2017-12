¿encontraste un error? avísanos

Bayer Leverkusen sin Aránguiz igualó ante el Hannover por la Bundesliga



El mediocampista chileno Charles Aránguiz no dijo presente este domingo por lesión en el empate del Bayer Leverkusen como visitante por 4-4 ante Hannover 96, que tuvo a Miiko Albornoz en el banco, en partido válido por la decimoséptima fecha de la Bundesliga alemana 2017-2018.

El ex jugador de Universidad de Chile e Inter de Porto Alegre no fue citado por el entrenador Heiko Herrlich al estar aún en fase de recuperación de un desgarro en el gemelo. “Charles Aránguiz no podrá jugar el domingo. Ha avanzado mucho en su recuperación y ya entrenó esta semana. El plantel se mantendrá más o menos como la última vez”, reveló el estratega en la previa.

En un ‘show’ de goles, el cuadro de las ‘aspirinas’ llegó al gol por intermedio de Julian Brandt (11’), Admir Mehmedi (25’) y Leon Bailey (47’ y 67’).

En tanto, el elenco de Albornoz marcó en el HDI-Arena a través de Ihlas Bebou (12’), Niclas Fuellkrug (21’, de penal), Felix Klaus (45’) y Julian Korb (83’).

Con este resultado, el Leverkusen llegó a 28 puntos y se estacionó en el cuarto lugar de la tabla, en zona de clasificación para la Champions League 2018-2019, mientras que Hannover 96 se ubica en el décimo puesto con 23 unidades.

Por la decimoctava jornada de la Bundesliga, el cuadro de Aránguiz recibirá el sábado 12 de enero de 2018 al líder Bayern Münich, cuadro donde milita Arturo Vidal, mientras que el equipo del lateral sueco-chileno será local un día después ante Mainz 05.

