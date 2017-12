Hinchas "gunners" no perdonaron reacción de Alexis Sánchez tras victoria del Arsenal

¿encontraste un error? avísanos

Pese a la victoria por 1-0 ante el Newcastle United, los hinchas del Arsenal no quedaron para nada contentos con Alexis Sánchez. De hecho, se mostraron bastante ofuscados por una simple acción que protagonizó el tocopillano tras el partido.

El seleccionado nacional fue titular durante todo el partido y no pudo convertir. Aportó en la jugada del único tanto, sin embargo, tuvo una actuación muy lejos del nivel que ha exhibido en otros encuentros.

Luego del pitazo final, el ‘niño maravilla’ abandonó rápidamente el campo de juego y se fue rumbo a los vestuarios. No se despidió de la afición del Emirates Stadium y no se quedó a festejar el triunfo con sus compañeros.

Esta situación, además del bajo rendimiento de Sánchez, no le agradó a los hinchas del Arsenal, quienes criticaron el actuar del tocopillano a través de las redes sociales.

Los aficionados recalcaron el hecho de que Alexis no está comprometido con el club, pidieron su salida y algunos aseguraron que el chileno no le dio la mano a Arsene Wenger tras el cotejo.

Clearly Alexis Sanchez is frustrated. He gets into the tunnel before anybody else after the final whistle

No applaud to the fans

— MATHEKA, is STANLEY © (@Skharlifa) December 16, 2017