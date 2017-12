¿encontraste un error? avísanos

Columnista de Bild: "Arturo, a pesar de tus excesos, sabemos que eres un tipo gigante"



Publicado por Jeser Lara

El periodista del medio alemán Bild, Raimund Hinko, escribió una potente columna sobre Arturo Vidal, la cual revolucionó las redes sociales por sus halagos y críticas hacia el seleccionado nacional.

“Estimado Arturo. De alguna manera me gustas, aunque te he reprendido a menudo y te he condenado en mis columnas, por tu fallas destructivas y tu temperamento”, partió diciendo el reportero.

“Has hecho algo maravilloso. Aunque me gusta ver partidos solo, hace algunos meses nos juntamos con amigos y apostamos, no por si gana Bayern o no, eso es aburrido. Apostamos cuándo te mostrarán la amarilla”, recordando el temperamento del ‘Rey Artudo’ en cada partido.

“Al final Arturo, todos coincidimos en que eres un tipo gigante. A pesar de los excesos en el partido, a pesar de los enfrentamientos con la policía en Chile, a pesar del testimonio de la suegra de Claudio Bravo. Siempre y cuando defina como ante Suttgart, puede beber tranquilamente en navidad”, lanzó el periodista.

“A veces te ves atemorizante con un mohicano. Los rivales se encogen de hombros. Eres uno de los últimos toques de color en una liga igualada. Sería una pena que cambiaras. Probablemente llevas una brújula en ti, que comienza cuando el partido se pone apretado. Un 5-0 te aburre. Eso te hace tan valioso”, cerró el columnista.

