"¡Ju-ga-do-ra-zo!": el día en que Alexis Sánchez marcó el mejor golazo de su carrera



Publicado por Jeser Lara

Alexis Sánchez es sinónimo de velocidad y regate. El nacional, estrella del Arsenal, entregó estas dos cualidades en cada club que militó. Además, dio por ahí uno que otro golazo digno de enmarcar en la pared de cualquier potencia mundial. Como por ejemplo, la del poderoso Barcelona de España.

Pueden que pasen los años, pero una y otra vez los hinchas podrán decir que el gol que le marcó Alexis a Real Madrid es, sin dudas, el mejor tanto con el que se ha matriculado el tocopillano en toda su carrera.

26 de octubre de 2013, Superclásico del mundo entre el Barcelona y el Real Madrid. Nuestro país tenía sus ojos en aquel encuentro, como no, si se informada que Alexis estaba en la convocatoria, y podía entrar (terminó ingresando en el segundo tiempo).

Para que vamos a andar con rodeos. Preciso pase de Neymar, el seleccionado nacional toma el balón y emprende un carrerón frenético. Al frente Raphaël Varane, quien intenta cortar la arremetida. Alexis frena, se perfila, ‘sombrerito’ a Diego López y a cobrar. Tremendo golazo. De antología.

El tocopillano liquidó el partido con el 2 a 0 a los 78′.

Como olvidar aquel relato épico de Cadena Ser con el que aún nos sorprendemos. “Este es rápido, ahí va el chileno, intentará romper a Pepe…¡Qué golazo, qué golazo…! ¡Ju-ga-do-ra-zo! Me pellizco para comprobar que esto es real. Eso que acaban de ver, no lo ha hecho Messi, no lo ha hecho Neymar, lo ha hecho Alexis Sánchez”.

Como era de esperar, la prensa española se rindió a los pies del ‘niño maravilla’. “¡Vaya golazo, hueón!”, tituló el medio catalán Sport.

“El chileno se marchó en profundidad, recortó a Varane y lanzó una preciosa vaselina desde fuera del área para superar a Diego López. ‘¡Vaya golazo hueón!’ seguro que exclamó más de uno en Chile”, agregaron.

“Pocos pueden durar que Alexis Sánchez está haciendo una temporada espectacular. Y no solo por ese gol. No. Hay mucho más. A su entrega, lucha, recuperación de balones, abrir huecos para sus compañeros, etc, etc, ha sumado una confianza increíble en sus posibilidades”, añadieron.

Por otro lado, Mundo Deportivo publicó “Alexis reivindica su condición de jugadorazo”. señalando que “la entrada del jugador chileno en el segundo tiempo fue clave en el desenlace del partido. Alexis Sánchez entró al terreno de juego en el segundo tiempo sustituyendo a Cesc Fàbregas y sólo necesitó 10 minutos para sentenciar el partido con un auténtico golazo”.

“Una preciosa vaselina desde fuera del área hizo que el Camp Nou se viniera abajo y el chileno se reivindicara como el ‘jugadorazo’ que es”, cerraron.

El 2013, el tocopillano se llevó otra gran sorpresa, pues su ‘pepazo’ fue elegido como el mejor gol del año por los lectores del periódico español Marca.

De acuerdo a la encuesta de la publicación hispana, el tanto del tocopillano alcanzó el 29,7% de las preferencias (17.524 votos), superando al gol de ‘chilena’ de Diego Costa (Atlético de Madrid), que alcanzó el 23%.

En tercer lugar, con un 10,4%, quedó el tanto del portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, definiendo al palo más lejano del arquero del Rayo Vallecano y luego de dejar en carrera a un zaguero.

El 2016 el chileno se encontraba militando en el Arsenal (club del que actualmente es jugador) cuando recibió otra buena noticia de parte del Barcelona.

En aquella oportunidad, el conjunto catalán elaboró a través de su página oficial un ranking con los cinco mejores tantos convertidos en el derbi español en su estadio y como era de esperar, el seleccionado nacional la rompió.

Tras la votación, el ‘niño maravilla’ superó a los goles de Lionel Messi en las temporadas 2012/2013 y 2008/2009; David Villa en la 2010/2011; y Luis Suárez en la 2014/2015, convirtiendo su tanto en el mejor de la historia del Barcelona en clásicos ante el Real Madrid en el Camp Nou. Jugadorazo.

