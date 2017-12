¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

El ’clásico’ de Manchester se toma la ’Premier’ este domingo: Claudio Bravo sería suplente



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Los entrenadores José Mourinho y Pep Guardiola son “gemelos” según el catalán, ya que ambos quieren “ganarlo todo”. El domingo sólo uno de ellos será feliz después del Manchester United-City (13:30 horas), un duelo con la Premier en juego.

Campeón allá por donde ha pasado, Guardiola aún no tiene en su palmarés una Premier League, después de su intento infructuoso la pasada temporada. Pero esta temporada ha convertido a los ‘Citizens’, líderes desde finales de septiembre, en una máquina de ganar.

Una victoria en Old Trafford, en casa de su rival histórico y del segundo en la tabla, le abriría de par en par las puertas del título. Además permitiría a los hombres de Guardiola igualar el récord de 14 victorias consecutivas en la Premier League, que ostenta el Arsenal desde 2002.

“No vamos a ganar ni a perder la Premier League el domingo. Sólo estamos en diciembre”, relativizó Guardiola. “Es un partido importante porque está el Manchester United enfrente. Podemos sumar unos puntos y privar de ellos a un rival. Pero es parecido para ellos”.

El City suma 8 puntos más que el United cuando se han disputado 15 fechas.

Será además una nueva entrega del duelo Mourinho-Guardiola, que ya se vivió cuando el luso dirigía al Inter y al Real Madrid y Guardiola al FC Barcelona.

“Somos gemelos. Ellos quieren ganar trofeos y nosotros también. Antonio Conte igual, Jurgen (Klopp) y Mauricio (Pochettino) también”, indicó Guardiola.

Sin Pogba

Pero ‘Mou’ (54 años) cuenta en sus vitrinas con tres títulos más que Pep (46 años), 25 por 22. Pero el portugués sale perdiendo en los duelos directos, de los que ha ganado 4 de 19, y con 8 derrotas…

Mourinho no desaprovechó la ocasión para enervar a su rival: “Si hay algo que no me gusta mucho de ellos, es que (los jugadores de City) pierden el equilibrio con facilidad. Una ráfaga de viento les hace caer”.

Preguntado sobre la toma de posición de Guardiola en el conflicto catalán y en el encarcelamiento de sus dirigentes, el luso oinó que Guardiola “no debería tener autorización para hacer eso”.

“Si las normas nos autorizan a hacerlo, entonces es libre de hacerlo. Pero no creo que las normas autoricen los mensajes políticos en el terreno de juego”, lanzó un Mourinho que en el plano deportivo no podrá contar con el francés Paul Pogba, suspendido.



El Manchester United viene de lograr un triunfo valioso ante el Arsenal (3-1), mientras que el City no llega en su mejor momento. El miércoles sufrió su primera derrota de la temporada, ante el Shakhtar Donetsk (2-1), Antes, había sacado con dificultad, en la recta final, sus últimos tres partidos de Premier League.

Pero el City es el último equipo en conquistar Old Trafford, en septiembre de 2016.

Tendencias Ahora