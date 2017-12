¿encontraste un error? avísanos

El lamento de Mascherano en el Barcelona: "La realidad es que he perdido el protagonismo"



Publicado por José Luis Rivera

El jugador del FC Barcelona, Javier Mascherano, lamentó este jueves haber perdido protagonismo en el equipo en este último tiempo y aseguró que quiere resolver en privado y con el club, no a nivel mediático, su situación dando a entender que podría salir de la entidad a corto plazo, sin especificar cuándo ni hacia dónde.

“No, la situación en Barcelona hace un tiempo que se la comenté al club. Es la realidad que me toca vivir, no es culpa de nadie. Trataremos de llegar a una respuesta beneficiosa para todos, para el club y para mí. Es la realidad y debo asumirla, he perdido el protagonismo que he tenido años anteriores y es algo a solucionar de manera privada“, comentó en TyC Sports.

Mascherano cree firmemente que lejos de rumores en la prensa, es algo a solucionar en privado. “En esta situación lo que más quiero es resolverlo en privado y no todo esto mediático que se ha armado, que obviamente no quiero que pase. Es una situación que no me gusta”, recalcó.

“Tengo que buscar mi felicidad, el camino donde me sienta pleno y que realmente sienta que soy importante en lo que hago, es lo que creo. Trato de buscar objetivos para sentirme importante y realizado, pero no sé qué va a pasar”, cerró sobre su futuro inmediato en Barcelona.

Sí dejó claro que volver a Argentina, a River, es algo más complicado de lo que la gente pueda pensar. “En caso mío y en cuanto a River, mantengo el respeto. Me imagino cómo me sentiría yo siendo Ponzio, habiendo ganado todo en River y siendo un ídolo, que se hable de otro tipo que su historia con River han sido dos años, efímera respecto a la de Ponzio con River estos años”, señaló sobre volver a River como capitán y emblema.

“Tenemos contrato con el club, tampoco muchas veces decides tú. Puedes tener o querer algo, pero hay que ponerse y tomar decisiones junto al club en el que estás. Son decisiones que no son tan sencillas de tomar. No significa que no tenga pensado volver a vivir a Argentina, pero hay muchas cuestiones familiares que la gente no entiende”, argumentó al respecto.

