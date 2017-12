¿encontraste un error? avísanos

Arthur y polémica por foto con camiseta del Barca: "No firmé nada, soy jugador de Gremio"



Publicado por Nicolás Maureira

Arthur, volante y figura del Gremio, es en este momento la perla del fútbol brasileño. Los grandes clubes lo buscan, siendo uno de esos el mismísimo FC Barcelona.

Se sabía previo a la final de vuelta de la Copa Libertadores que dirigentes del conjunto blaugrana andaban en Buenos Aires para presenciar su desempeño en ese cotejo.

Hasta ahí todo normal. Arthur jugó 51 minutos y se llevó el premio al futbolista más valioso de la final de la Copa Libertadores 2017, con los ojeadores catalanes en las tribunas del Estadio Ciudad de Lanús.

Lo que pasó después sorprendió a muchos. Una foto del talentoso mediocampista con la camiseta del Barça junto a los dirigentes del Barcelona Robert Fernández y Urbano Ortega.

Se pensó que Arthur había fichado por la escuadra culé. Sin embargo nada de eso pasó. Fue un primer acercamiento que le costará caro a los españoles, pues los brasileños anunciaron una demanda.

Ante toda esta situación, Arthur rompió el silencio y aclaró que aún es jugador del Gremio.

“Sobre el asunto del Barcelona, realmente hablaron conmigo. Tuvimos una reunión, pero quiero decir que no hay nada cerrado, no hay nada definido, no firmé nada. Soy jugador del Gremio”, dijo, consignó Sport.

A lo anterior agregó que ese primer acercamiento no significa que se hayan iniciados las negociaciones entre ambos clubes.

“Mientras no empecemos a negociar, entonces si firmo el contrato sí que voy a ser jugador del Barcelona. Pero esto no ha sucedido”, cerró.

