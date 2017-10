¿encontraste un error? avísanos

Carlos Lampe tapó 11 tiros a Brasil y se llevó todos los elogios



Publicado por Raúl Galdames

Tapó todo y fue figura. No fue para menos. Carlos Lampe fue crucial en el empate entre Bolivia y Brasil en La Paz que terminó 0-0. El portero de Huachipato se llevó todos los aplausos de los hinchas altiplánicos.

El arquero se lució con sus tapadas y achiques que despejaron cada opción de gol que tenía Neymar y compañía. De hecho otro que también no pudo marcar ante el ‘acerero’ fue Gabriel Jesús que finalmente lo terminó elogiando.

“Tuve tres ocasiones donde no suelo equivocarme. Fui y felicité al arquero por esas atajadas. Tuvimos oportunidades, pero no pudimos. Sabíamos que no sería fácil”, señaló el astro del Manchester City.

Y al final del partido Lampe cambió camiseta con Neymar, prueba de la admiración entre ambos por luchar cada balón en el partido.

De hecho, Huachipato no tardó en felicitar a su portero por la tremenda actuación y hasta la Conmebol se sumó a los elogios:

Carlos Lampe realizó 11 atajadas en empate ante Brasil, alcanzando la mayor cantidad de intercepciones en un partido de las clasificatorias. pic.twitter.com/gawTGLBinm — Huachipato FC (@huachipato) October 6, 2017

En una memorable actuación del golero boliviano Carlos Lampe, Bolivia y Brasil igualaron 0-0 en La Paz #EliminatoriasCONMEBOL pic.twitter.com/SkDpAZF81z — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 5, 2017

"@CarlosLampe1 es más grande que #Neymar". Así destacan los medios de #Bolivia 🇧🇴 el actuar del portero de @huachipato Carlos Lampe tras el empate sin goles ante #Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/WNILDkzQRn — Planeta Once (@PlanetaOnceCL) October 6, 2017

