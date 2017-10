¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Piqué confirma que seguirá jugando por España: "Irme sería darle razón a los que pitan"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Una conferencia que todos esperaban. Este miércoles enfrentó a los medios Gerard Piqué, defensor de la selección de España, luego de los abucheos e insultos que recibió el pasado lunes en Madrid, durante una de las prácticas.

Y es que el zaguero no tuvo problemas en cuestionar al gobierno español por los violentos episodios que se vivieron en Cataluña el último fin de semana, cuando se efectuaba un referéndum relacionado con el sueño independentista de esa zona.

“Piqué, cabrón, España es tu nación” y “fuera de la selección”, fueron algunos de los cánticos que recibió el también futbolista del FC Barcelona en el citado entrenamiento. Antes, el propio jugador había planteado de dar un paso al costado del representativo hispano, si es que su presencia causaba alguna división.

Sin embargo, Piqué aseguró hoy que continuará defendiendo los colores de España. “Si me planteé dar un paso al lado porque al final debes valorar todas las opciones pero creo que lo mejor es continuar y aceptar el reto de darle la vuelta”, expresó ante los micrófonos.

“Si me voy sería darle la razón a esa gente, que no creo que sea la mayoría, que creen que la solución es pitar. No les voy a dar ese lujo. Creo que hay más gente a favor de que me quede y lo dé todo por la selección”, complementó el defensa.

En la misma línea, Piqué, si bien recalcó que no le complica mayormente las pifias, sí lamentó lo ocurrido por sus compañeros: “No hubo nada diferente en mi llegada a la selección. Después sí que me ha dolido por ellos, se la han tenido que comer y digerir y por eso estoy aquí, pero a mí no me afecta”.

“Puedo entender que mis compañeros estén cansados de defenderme y que solo me pregunten con esto. Por eso estoy aquí para que no les inunden de preguntas sobre mí”, añadió.

Finalmente, Piqué reveló cómo es su relación con Sergio Ramos para acabar con las especulaciones: “Nos llevamos fenomenal. Incluso seremos socios en un negocio que tenemos. Me gustaría que lo vieran. Dejémonos de tópicos. No necesitamos acercar posturas porque estamos muy cerca”, concluyó.

Tendencias Ahora