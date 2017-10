¿encontraste un error? avísanos

Nicolás Castillo tras nueva lesión en Pumas: "El único y gran responsable soy yo"



Publicado por José Luis Rivera

Dentro de los ausentes en la comentada nómina de Juan Antonio Pizzi para los últimos partidos de la selección chilena en el camino a Rusia 2018, uno de los que llamó la atención fue el de Nicolás Castillo. Más, luego que se conociera que volvería a las canchas en el partido de su equipo Pumas, ante Cruz Azul, tras tres semanas de ausencia por lesión muscular en el muslo derecho.

Al ser consultado sobre la situación el pasado jueves, Pizzi dejó entrever que el delantero no estaba en la mejor forma para enfrentar los duelos ante Ecuador y Brasil, lo que al parecer no estaba tan lejos de la realidad luego que Castillo abandonara lesionado el encuentro de ayer domingo, apenas disputados 29 minutos de juego.

Este nuevo problema físico, del que no se conocen detalles oficiales pero se presume sería relacionado con su anterior dolencia, desató algún grado de críticas en México, a las cuales el jugador decidió responder con un directo mensaje en su cuenta en Instagram, donde asumió la responsabilidad de lo ocurrido.



“¡El único y gran responsable de la lesión soy yo!” comenzó señalando ‘Nico’ en su descargo, a lo que agregó que “yo decidí jugar. Yo no quiero perderme un partido”.

El atacante prosiguió señalando que “a mi no me gusta estar lesionado. Y creí estar bien para hoy (domingo). Espero no sea nada grave” y envió un mensaje a sus críticos, sosteniendo que “y a los que dicen que me lesiono siempre, para que sepan llevo 7 meses jugando con un tobillo, porque el otro lo tengo destruido“.

Castillo cerró su mensaje con un “vendrán cosas mejores”, mientras inicia su nuevo periodo de recuperación durante la pausa por la fecha FIFA, en la cual Pumas intentará recuperar definitivamente a su máxima figura de cara al último tramo del torneo de Apertura mexicano, donde son colistas.

