Liberman reveló que Sampaoli lo llamó tras polémico tuit: "No cambia nada, opino igual"



“¿Sampaoli tiene custodios? Jajajaja. Tipo que perdió el eje hace rato. Que aprenda de Simeone y Gallardo. Un bobi importante”. Bastó esta publicación de Martín Liberman en Twitter para que el actual entrenador de la selección de Argentina tomara su teléfono y llamara al reconocido periodista trasandino.

Así lo admitió el propio Liberman al aire el pasado domingo, en el programa que el ‘colorado’ comentarista tiene en Fox Sports junto a Gustavo López. “Primera vez que hablo con él”, recalcó.

Resulta que al especialista no le agradó el gran número de guardias de seguridad con los que Sampaoli llegó al estadio de Velez el pasado sábado, para observar el duelo entre los locales y Boca Juniors por la Súperliga.

“Me parece que tiene que ser técnico amigo y querido con todos. Parecía un Rolling Stones, Mick Jagger“, cuestionó.

Pero no fue todo. Liberman detalló que “ayer se comunicó conmigo el jefe de prensa. Leyó lo que escribí. Y hoy (ayer) me llamó el técnico de la selección. Sintió la necesidad de explicarme que no pidió custodia, fue lo que le organizó Velez”.

“No lo pedí yo. Sigo yendo al mercado de San Vicente, voy y soy un tipo normal”, le habría dicho el adiestrador, sin embargo el periodista aseguró que “un llamado de Sampaoli no me cambia la situación, opino igual”.

“A veces me tocó caminar con Maradona por varios y muchas veces no era Diego el que apartaba a la gente. Pero él (Sampaoli) tiene que saber lo que pasa y si no quiere, tiene que decir: no quiero custodia”, complementó.

Finalmente, Martín Liberman aseguró que, en la corta conversación telefónica que tuvo con el DT, aprovechó de criticar otra situación: “Le dije que no puede decir más eso de que ‘algunos quieren que nos quedemos afuera’. Que de nombre y apellido si es así. ¡Cómo va a decir esa pavada!… tu éxito es el nuestro. ¿Quién va a querer que se quede afuera del Mundial?”, remató.

Sampaoli tiene custodios? Jajajaja

Tipo q perdió el eje hace rato. Que aprenda de Simeone y Gallardo.

Un bobi importante — Martin Liberman (@libermanmartin) 23 de septiembre de 2017

