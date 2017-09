¿encontraste un error? avísanos

Gary Neville: "Alexis ha estado distraído en el Arsenal estos últimos meses"



Publicado por Raúl Galdames

El libro de pases ya cerró, pero Alexis Sánchez sigue causando noticias en el Viejo Continente. De hecho en Inglaterra ya se preparan para que el próximo mercado donde el tocopillano será una de las máximas atracciones para los equipos.

Por el momento el Manchester City era el que más pujaba por la salida del chileno, finalmente todo quedó en nada.

Pero ahora se sumaría otro club para hacerse con los servicios de Sánchez. Y es que según la prensa inglesa sería el Manchester United de José Mourinho el equipo que estaría detrás del chileno.

Los ecos no tardaron en llegar y en una entrevista en Sky Sports habló Gary Neville, histórico defensor del United, habló sobre el presente del ‘Niño Maravilla’ y la posibilidad de que llegue a los ‘Diablos Rojos’.

“No he visto las noticias de Alexis Sánchez, así que me has dicho algo que no había escuchado antes, pero desde mi punto de vista, el United siempre debería ser un desafío para los mejores jugadores del mundo y traerlos”, señaló en la entrevista.

Luego Neville agregó que su exequipo está preparado en todos los sentidos para traer a los mejores. “El argumento siempre es que si el Barcelona y Real Madrid quieren a alguien lo tendrán, pero ahora el United es financieramente desafiante. Están pagando las sumas que necesitan para traer a los mejores jugadores del mundo”, dijo el histórico jugador de los ‘Reds’.

Luego habló del presente del tocopillano diciendo que “Sánchez ha estado distraído en el Arsenal en los últimos seis meses”.

Por último concluyó diciendo que “su carrera en el Arsenal… no podría decir una mala palabra sobre él hasta dos o tres meses antes del final de la temporada. Sí sentí que él se distrajo. Vamos a ver cómo actúa esta temporada en Arsenal.

