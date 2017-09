¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Medios ingleses elogiaron juego de Alexis Sánchez en triunfo de Arsenal por Europa League



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Alexis Sánchez fue una de las figuras del triunfo de Arsenal ante el Colonia por 3-1, en encuentro por la fase de grupos de la Europa League disputado ayer jueves.

El chileno anotó un golazo en el segundo tiempo que significó el 2-1 parcial, entregándole la ventaja a su equipo en un partido que se tornaba complejo.

Lee también | El primero de la temporada: el golazo de Alexis en duelo de Arsenal por Europa League

Por ello, el chileno fue destacado por los medios ingleses, que resaltaron su aparición en un momento clave para desnivelar el encuentro. Por ejemplo, Daily Mirror lo calificó con nota 7 y sostuvo que, pese a que está contando los días para el mercado de invierno europeo en enero, sigue siendo un ganador.

La misma calificación le entregó Daily Star, aunque el que dedicó un espacio para un análisis en profundidad de la actuación del tocopillano fue The Independent, en una crónica que sostiene que el jugador “puede no estar feliz por seguir jugando en el norte de Londres, pero no hay mejor forma de responder que de esta manera”.

“¿Qué puede hacer un futbolista cuando se encuentra jugando para un equipo en un partido complicado y en una competencia en la que no tiene ningún interés? Ese fue el dilema que enfrentó Alexis Sánchez en esta noche (jueves) en el Emirates” agrega el texto, explicando que si bien “comenzó malhumorado, terminó de la mejor manera posible, ganando él mismo el partido con un gol brillante que sólo él pudo haber marcado”.

La crónica continúa sosteniendo que “es fácil y a menudo correcto criticar el individualismo de Sánchez. Él se ve a si mismo como alguien mejor que sus compañeros en Arsenal y, aunque puede ser un análisis razonable, no es precisamente saludable para el carácter del equipo.“, pero sentenció que “este fue un momento en que el enfoque solitario de Sánchez era exactamente lo que necesitaba Arsenal. Sin eso, y sin su calidad, podrían haber perdido“.

Tendencias Ahora