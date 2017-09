Los incidentes de los hinchas alemanes que retrasaron el Arsenal-Colonia en Londres

¿encontraste un error? avísanos

El partido entre el Arsenal y el Colonia, de la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League estaba inicialmente programado para las 16:05 horas, pero luego fue retrasado una hora por “motivos de seguridad”, anunció un portavoz del club londinense.

La razón era el importante número de hinchas alemanes desplazados al Emirates Stadium. Unos 20.000 seguidores alemanes viajaron, según la prensa británica, cuando apenas se habían concedido 3.000 plazas para el Colonia.

El Emirates Stadium vivirá un lleno para este partido, confirmó el portavoz del Arsenal.

The kick-off of #AFCvCOL has been delayed by an hour in the interests of crowd safety

— Arsenal FC (@Arsenal) September 14, 2017