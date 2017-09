¿encontraste un error? avísanos

Manuel Pellegrini: "Mi paso por el Real Madrid fue el más doloroso de mi carrera"



Publicado por Raúl Galdames

Manuel Pellegrini entregó un balance de lo que fue su paso por Europa, reconociendo que su etapa más difícil fue en el Real Madrid y apuntando a la fuerte competencia existente en la Premier League, torneo que ganó con el Manchester City.

En diálogo con el medio español Fútbol Táctico, el entrenador del Hebei Fortune de China dio a conocer las dificultades que tuvo en su paso por el cuadro ‘merengue’, donde en la campaña 2009-2010 tuvo un aceptable 78,47% de rendimiento.

“Mi período en el Madrid fue el más doloroso de mi carrera. El equipo no estaba completo, todavía estaba en una etapa de formación y tenía algunos problemas obvios. Me fui con un sabor amargo de no lograr ningún título pese a hacer récord de puntos en una Liga”, expresó el ‘Ingeniero’.

Consultado el por qué no ganó títulos con los ‘Merengues’, Pellegrini dijo que “es verdad que llegaron grandes estrellas, pero teníamos muchos delanteros y pocos volantes, los jugadores que quería mantener fueron vendidos. Además, Cristiano estuvo una buena parte del campeonato lesionado. Me hubiese gustado haber tenido más tiempo, muchas figuras llegaron ese año, y a veces toma tiempo lograr que se complementen de la mejor manera”.

Respecto a su paso por los ‘Citizens’, que terminó tras conocerse la llegada de Josep Guardiola para la temporada 2016-2017, el estratega de 63 años señaló que “la pasada campaña del City creo que valora un poco más mi trabajo allí esos tres años. No es fácil ganar la Premier y haber llegado a semifinales de Champions”.

“Quizá muchos pensaban que, con la llegada de Pep, el City iba a ganarla por 15 puntos de diferencia, y en Inglaterra la cosa no es así. No dudo que le irá bien, Pep es de los mejores entrenadores que hay hoy en día, pero la Premier es más competitiva que las demás ligas y ganarlo todo no es fácil”, sentenció.

