Martín Rodríguez: "El que dice que el fútbol mexicano es malo, no sabe nada de esto"



Publicado por Jeser Lara

El volante nacional Martín Rodríguez se refirió, desde México, a su polémica salida de Colo Colo, señalando que ir a jugar al exterior era una oportunidad única para él.

“Cada vez que veía algo en las redes sociales, me mataban. Pero entiendo la rabia del hincha colocolino. Ellos querían que me quedara. Pero también deben entender que era una oportunidad única para mí, que tenía que aprovecharla. En una de esas, luego me pasaba el tren y perdía la opción de jugar en un buen club en el exterior, que siempre fue mi meta”, lanzó en conversación con El Mercurio.

El jugador del Cruz Azul agregó que pese a la distancia, sigue al cacique.

“A Felipe Mora le aposté una cena para el Superclásico. Estaba seguro de que Colo Colo lo ganaba en el Monumental. Vibré con ese partido y grité cada gol de mis compañeros. Felipe no estaba tan contento y debido pagar la comida”, relató.

Finalmente, el nacional se dio un tiempo para referirse al nivel de la liga mexicana, aclarando que es mejor que el torneo chileno.

“Con todo respeto, el que dice que el fútbol mexicano es malo, no sabe nada de esto. Lo digo de verdad. El torneo aquí está por sobre el fútbol chileno, aun cuando las cosas allá pueden estar mejorando. Aquí hay un gran nivel, seleccionados de otros países que le dan roce a este torneo. Para mí es un paso adelante”

