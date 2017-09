¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Filtran declaración de Ronaldo por presunto fraude fiscal: "Me gustaría volver a Inglaterra"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Cristiano Ronaldo ha vuelto a estar en el centro de la polémica luego de que el diario portugués, Correo da Manha, filtrara este lunes los videos del juicio por el presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros a Hacienda.

“Nunca tuve ningún problema en Inglaterra. Como usted sabe mi vida es un libro abierto, yo no puedo ocultar nada. Sería ridículo por mi parte. No lo voy a decir pero…me gustaría volver a Inglaterra”, dijo el portugués.

“Es la información que me dieron mis asesores, yo pagué el 2014. Yo no entiendo mucho esto, tengo sexto año de escolaridad. La única cosa que se hacer bien es jugar fútbol. Yo pagué, no oculté nada”, se defendió CR7.

“Yo siempre que voy a un sitio, Inglaterra, España, siempre tengo que pagar, porque la verdad se sabe siempre”, agregó.

Tendencias Ahora