¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Borghi criticó duramente a Sampaoli por la selección argentina: "Vino a vender humo"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Claudio Borghi, ex entrenador de la selección chilena, criticó duramente a quien en su momento lo sucedió en el cargo y que actualmente dirige a Argentina, Jorge Sampaoli, luego del irregular inicio de su ciclo en la escuadra trasandina.

En dialogo con Radio Mitre, Borghi reiteró sus ya históricas diferencias con el casildense, asegurando que “tengo dos opiniones de Sampaoli. No es buena gente, no llega a los lugares de forma adecuada y usa mañas para trepar. Pero es muy buen entrenador, en Chile tuvo buenos resultados”.

Enfocándose en Argentina, el ‘Bichi’ fue tajante al señalar que “en un país donde se venden muchas cosas, él vino a vender humo. Eso me llama la atención, cautivó a mucha gente con tres drones y cuatro cámaras”.

“El problema es que quiere justificar su llegada con cosas que no hace el resto. La tecnología es un progreso, pero llenar de cámaras o drones no es necesario. El jugador entiende rápido cuando se le marcan los errores” continuó, agregando que “el equipo no tiene pausa, juega más a lo que pueden hacer sus individualidades y no en equipo. Es complicado jugar así”.

Por último, Borghi sostuvo que “lo que me preocupa es que los jugadores pierdan la confianza en el entrenador y que cada uno empiece a jugar a lo que quiere y no a lo que pide el entrenador“.

Tendencias Ahora