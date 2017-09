¿encontraste un error? avísanos

Jhasmani Campos: "Esto está dedicado al señor Vidal, que vino con sus fotitos"



Publicado por Jeser Lara

El plantel de Bolivia le envió una irónica dedicatoria a Arturo Vidal tras la durísima caída de La Roja en La Paz.

“Hicimos lo que había que hacer. Esto está dedicado al señor Vidal, que vino con sus fotitos”, dijo tras el partido Jhasmani Campos, aludiendo sus dichos a una supuesta provocación del volante nacional.

Por otro lado el portero boliviano Carlos Lampe no encontró explicaciones al ‘caliente’ final de partido, argumentando que no existieron provocaciones de parte de los bolivianos.

“(Fue un final) Caliente, caliente, no sé por qué. No hubo ninguna mala intención de nosotros, pero parece que alguien reaccionó. Fue un partido difícil, duro. Hicimos un gran partidos. El primer tiempo estábamos ganando. Tuvimos tres situaciones de gol claras. No las supimos concretar”, cerró.

