Un hincha le dedica una canción a Alexis Sánchez y le suplica que se quede

Durante esta mañana se destapó el rumor de que Alexis Sánchez ya sería el nuevo jugador del Manchester City con apenas unas horas de que se cierre el libro de pases.

Y es que los hinchas del Arsenal están desesperados para que el chileno se quede. Mientras hay algunos que se resignan, otros no pierden la esperanza de que Sánchez se quede en el conjunto ‘Gunner’.

Es el caso de un fanático que grabó un video cantando para que el bicampeón de América se quede en Londres. De hecho, este hincha califica a Sánchez como “la máxima figura del equipo” y si es que parte “ningún ‘Gunner’ podrá soportar el dolor”.

El hincha se inspiró en la canción Stay Another Day de East 17, donde le cambió la letra para suplicarle al tocopillano que no se vaya del Arsenal.

Revisa el video a continuación:

Arsenal fans singing songs to persuade Alexis Sanchez to stay, I'm done 😂😂🙈pic.twitter.com/4YqvYA6pI2

— José (@MourinhoMindset) August 30, 2017