Liverpool oficializa el fichaje del guineano Naby Keita del Leipzig

El centrocampista internacional guineano Naby Keita jugará con el Liverpool el año que viene después de que el equipo inglés aceptara pagar una cláusula de 48 millones de libras (62 millones de dólares, 51,9 millones de euros) al club alemán Leipzig.

“El Liverpool confirma que alcanzó un acuerdo con el RB Leipzig para el futuro traspaso de Naby Keita”, indicó un comunicado del club difundido el martes.

El Liverpool también informó que estaba dispuesto a pagar una prima al jugador de 22 años, de la que no reveló el monto.

Hasta el momento el fichaje más caro del Liverpool era el del delantero Andy Carroll, fichado del Newcastle en enero 2011 por 35 millones de libras.

#LFC have agreed a deal with RB Leipzig for the future transfer of Naby Keita: https://t.co/FGn44gHUx0 pic.twitter.com/7ihBUi2M3v

— Liverpool FC (@LFC) 29 de agosto de 2017