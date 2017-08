¿encontraste un error? avísanos

Wenger asegura que Alexis está "listo para jugar" ante Liverpool y complica al City



Publicado por Pablo Velozo

El entrenador del Arsenal FC, Arsene Wenger, comunicó este jueves que el delantero chileno Alexis Sánchez está disponible para volver este domingo a las canchas, específicamente frente al Liverpool por la Premier League, al superar una contractura abdominal.

El ‘Niño Maravilla’ se perdió por la citada molestia física los primeros tres confrontes oficiales de los ‘Gunners’ en la temporada, uno por la Community Shield y dos por el campeonato inglés.

En rueda de prensa, el estratega de origen francés informó que el tocopillano “está listo para jugar”.

“Sánchez ha trabajado muy duro para recuperar la forma y estar disponible. Es un jugador muy centrado y que siempre lo da todo sobre el terreno de juego: le encanta lo que hace”, expresó.

“Parece que está listo (para ser titular) y tengo que pensar bien lo que voy a hacer. Hace mucho tiempo que no juega, pero está preparado”, complementó.

Por otro lado, el técnico del conjunto londinense volvió a mostrarse confiado en la posibilidad que Alexis termine renovando contrato con Arsenal, que finaliza en junio de 2018.

“Está contento aquí. El hecho de que le quede un año de contrato no significa que no podamos ampliarlo, aunque todavía no lo hayamos hecho. Ahora queremos centrarnos en el equipo y no pensar sólo en los contratos de cada uno de los futbolistas”, señaló.

Dichos complican al Manchester City, elenco que había presentado una suculenta oferta por el ‘Niño Maravilla’: si Alexis juega este domingo, tendrá prohibido partir a otro club inglés.

De continuar en el Emirates Stadium y no renovar, Alexis saldría del club con el pase en su poder en junio del próximo año.

