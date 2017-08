¿encontraste un error? avísanos

Jugadora acusó al DT de la selección femenina de fútbol de Inglaterra de insultos racistas



Publicado por Raúl Galdames

El fútbol femenino despertó con una mala noticia. En Inglaterra acusan al técnico de la selección femenina, Mark Sampson, de lanzar comentarios racistas en contra de la jugadora Eni Aluko.

Aluko es origen nigeriano y denunció que el DT le preguntó a otra de sus compañeras de raza negra si “¿no te han arrestado antes? ¿Cuatro veces, no es así?”.

Pero los comentarios van más allá. Aluko comentó al diario The Guardian otras desclasificaciones de supuestos dichos racistas del entrenador dirigidos a ella y su familia.

“Estábamos en el hotel. Todo el mundo estaba emocionado. Fue un gran partido. En la pared, había una lista de la familia y amigos que venían a vernos y yo estaba justo al lado de Mark. Me preguntó si tenía a alguien que estuviera allí y le dije que tenía familia viniendo de Nigeria. -Oh -dijo-. ‘¿Nigeria? Asegúrate de que no traen Ebola con ellos”, comentó Aluko.

Luego agregó al medio que “recuerdo haber reído, pero de nervios. Luego volví a mi habitación y me enojé. Muchas cosas se habían dicho sobre mí durante esos dos años, pero esto era sobre mi familia. Llamé a mi madre y ella estaba absolutamente disgustada”.

En otra ocasión, según un informe, Mark Sampson dejó fuera Aluko por su supuesto mal comportamiento y mala actitud. Dando cuentas de otra supuesta actitud racista.

Pero luego de todo lo ocurrido las denuncias quedaron en nada ya que la Federación Inglesa desestimó todo. Es más, la misma jugadora acusa que se le ofreció dinero por su silencio.

