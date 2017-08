¿encontraste un error? avísanos

Steven Gerrard en picada contra Özil: "Es un lastre, simplemente no hace lo suficiente"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Una nueva polémica se ha suscitado en el fútbol inglés y tiene en el ojo del huracán a dos reconocidos deportistas. Y es que el exjugador y ahora panelista del programa BT Sport, Steven Gerrard, le tiró toda la cabellería encima al delantero alemán, Mesut Özil, a quien “responsabiliza” de no ayudar a su equipo cuando el conjunto rival se hace dueño de las acciones.

Según se pudo constatar, toda esta controversia se dio luego de que el Arsenal perdiera a manos del Stoke City por la presente Premier League, cotejo del que el ex Liverpool quedó muy “frustrado”. Tras esto, el exjugador no se mordió la lengua y no dudó en utilizar la tribuna que tiene como comentarista para cargar con todas sus fuerzas en contra de Özil.

Y es que el inglés cree que el alemán no ayuda de la manera adecuada a sus compañeros cuando no tiene el balón en entre sus pies, lo cual se suma al lenguaje corporal que este utiliza, el que según palabras del propio Gerard, es “preocupante.

“Me preocupa su lenguaje corporal. Cuando el balón lo tiene el rival no es buen compañero. En los partidos fuera de casa es un lastre, simplemente no hace lo suficiente. Sólo quiere tener la pelota y tratar de crear y que sucedan las cosas”, indicó el ex centrocampista.

Complementando con que “los jugadores del clase mundial hacen ambas cosas: cuando pierden el balón ayudan a sus compañeros y está claro que él no lo hace”.

Cabe destacar que estas declaraciones se contraponen a las que el ahora comentarista emitió algunos meses atrás, instancia en la que manifestó su deseo de haber podido intercambiar pases durante su carrera con el actual jugador de los “gunners”.

“Él es el tipo de jugador con el que me hubiera gustado jugar durante mi carrera. Da muchas asistencias y tiene mucha magia”, aseguraba la leyenda del Liverpool.

