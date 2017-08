¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Nicolás Castillo recibió una multa económica por crítica a arbitraje de duelo con América



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

La Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) anunció sólo un castigo económico para el club Pumas por los polémicos dichos del delantero y goleador del cuadro ‘felino’, Nicolás Castillo, tras la derrota ante América por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Lee también | Nicolás Castillo desató su furia en Instagram contra el arbitraje del América-Pumas

El exartillero de Universidad Católica acusó a la red azteca Televisa de incidir en el traspié de su escuadra por 2-1 ante las ‘Águilas’. “¡En el América vs Pumas… gana Televisa! Robo en el Azteca. Penal inexistente y un sabor a robo invaden el Azteca. Si bien nuestro equipo no fue más, no merecía perder. Una vez más el fútbol se empaña de americanismo y corrupción. Pumas contigo siempre”, escribió en su Instagram.

Ante esto, el Comité Disciplinario de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) inició una investigación por oficio en contra del atacante y en la sesión del lunes analizó los dichos del campeón de la Copa América Centenario con la ‘Roja’.

Lee también | Comisión Disciplinaria abre investigación a Castillo por sus críticas contra el arbitraje

Finalmente, la Femexfut emitió un comunicado este miércoles señalando que “primero. Se sanciona al Jugador Nicolás Ignacio Castillo Mora, integrante del Club Universidad Nacional, con una sanción económica por realizar declaraciones públicas en contra del arbitraje, por contravenir los artículos 8, 11 y 13 del Código de Ética”.

De esta manera, Castillo podrá enfrentar el resto del torneo sin problemas y será de la partida este sábado 19 de agosto en la visita a Tigres, elenco donde milita el delantero nacional Eduardo Vargas

Tendencias Ahora