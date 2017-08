¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Piqué reveló que en el matrimonio de Messi él ya sabía que Neymar dejaría el Barcelona



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El central del Barcelona Gerard Piqué reveló este sábado que en la boda de Leo Messi el pasado 30 de junio ya sabía que Neymar había decidido irse al París Saint-Germain y que publicó su tuit “se queda” como una “última bala” para retenerlo.

“A la boda de Leo ya fue con la idea de irse, después comenzó la pretemporada y el mensaje era el mismo: que se iba. Hubo un grupo de jugadores que intentamos convencerle para que se quedara”, dijo Piqué en la rueda de prensa previa al partido de ida de la Supercopa de España el domingo contra el Real Madrid.

“El día que escribo el tuit ‘se queda’, sé que se va, pero es la última bala que tengo, usar la redes sociales para que la opinión pública se piense que se queda y así intentar convencerle”, explicó el central, reconociendo que Neymar se enfadó con él por esta acción, aunque después lo solucionaron.

Piqué insistió, no obstante, en que no se arrepiente de haber publicado aquel tuit porque su intención era ayudar a su club, intentando “retener a un jugador que para mí es único, con un talento único”.

“Sabía que era muy difícil porque era una decisión que tenía tomada desde hace tiempo, pero al menos lo intenté”, añadió, pidiendo que no se juzgue al brasileño por su decisión de irse.

“Seguro que tiene sus razones, no sé si son económicas o para ser el mejor del mundo en otro equipo, creo que no tenemos que juzgar, ha tomado esa decisión, es una decisión valiente, aquí pasó cuatro o cinco años y nos dio un rendimiento extraordinario, con eso nos tenemos que quedar”, aseguró el defensa azulgrana.

‘Jugador único’

Piqué añadió que desconoce si los directivos del Barcelona sabían de la intención del jugador con la misma antelación que algunos jugadores, pero justificó que estos jugadores no advirtieran al club.

“No es nuestro papel, entre los compañeros tenemos relaciones personales, de amistad, si se lo tiene que comunicar alguien (al presidente Josep Maria Bartomeu) es Ney, los jugadores venimos a jugar al fútbol”, consideró Piqué, que no escondió que la marcha de Ney supone una baja sensible.

“Es un jugador único, tiene un talento muy especial, tiene un uno contra uno que no tiene nadie, y será difícil sustituirlo, creo que en lugar de sustituirlo, tenemos que intentar ser más fuertes y no intentar buscar un sustituto porque no existe ahora en el mercado”, explicó el central, que no consideró una locura lo que se está pagando por los jugadores.

“200 millones por Neymar es más o menos la misma proporción que lo que pagó el Real Madrid en su momento por Figo (en 2000). El fútbol mueve mucho”, dijo Piqué, afirmando que Liverpool y Borussia Dortmund tratan de aprovecharse de un “mercado muy inflacionado” ante el interés del Barcelona por Coutinho y Dembelé.

Según la prensa española, ambos equipos han rechazado unas ofertas de 100 millones de euros por parte del Barcelona.

“Es un momento difícil para fichar sin lugar a dudas”, aseguró el central azulgrana.

No obstante, pese a la marcha de Neymar, Piqué considera que el Barcelona tiene “un equipo de garantías” para afrontar el domingo al Real Madrid, aunque tendrán que hacer “un gran partido”.

Tendencias Ahora