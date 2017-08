¿encontraste un error? avísanos

Presidente de Barcelona 'apunta' contra Neymar: "Las formas no han sido las mejores"



Publicado por José Luis Rivera

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, dejó claro que el brasileño Neymar “ya es historia” tras marcharse al PSG francés y que remarcó que “ningún jugador puede estar por encima” del club, subrayando, en cambio, “el compromiso de fidelidad” de Lionel Messi o Andrés Iniesta.

“Antes de hablar sobre el futuro quiero hacerlo de un tema que ya es pasado como la marcha de Neymar, que ha formado parte de nuestro club en los últimos cuatro años, pero que hoy ya es historia. Se ha querido marchar y ha sido una decisión suya”, expresó Bartomeu en su alocución en el 38 Congreso Mundial de Peñas, previo a la celebración este lunes del trofeo Joan Gamper ante el Chapecoense brasileño.

El dirigente recalcó que han hecho “todo” lo que estaba en sus manos para retener al brasileño y dentro de la “responsabilidad” que le tocaba. “Respetamos su decisión, pero no la compartimos. Eso no significa que no defendamos nuestros intereses, pero todo tiene un límite y ningún jugador puede estar por encima del Barça“, subrayó.

“Prevenimos el año pasado que Neymar podía marchar y por eso le subimos la cláusula. Ahora estamos trabajando para buscar sus sustitutos” agregó el presidente, aclarando que “la decisión fuera la que fuese era buena para el Barça. Si se quedaba manteníamos a un gran jugador y si se iba, ingresábamos una gran cantidad. Con esta cláusula tenemos todas las garantías de fichar. Las formas de los Neymar no han sido las mejores, no son las que deben defender un jugador nuestro”.

Bartomeu aprovechó la ocasión para recalcar, sin embargo, “el compromiso de fidelidad” de Leo Messi. “Debería ser un ejemplo para todos los jugadores de nuestro club o los que quiera vestir esta camiseta”, aseveró. “O el de Iniesta, con el que estamos intentando que alargue su contrato y que este sea el club de su vida”, sentenció.

El presidente azulgrana remarcó igualmente que los 222 millones ingresados por el traspaso de Neymar se “administrarán con sensatez, rigor y serenidad” y que también tuvo palabras para el nuevo técnico, Ernesto Valverde. “Tiene conocimiento, experiencia y destaca por ser un buen gestor de grupos”, apuntó.

