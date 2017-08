¿encontraste un error? avísanos

Dani Alves ’explota’ contra Barcelona y afirma que no influyó en la salida de Neymar



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

El lateral brasileño Dani Alves aseguró este sábado que fue Neymar el que le animó a fichar por el PSG, y no al revés, y aprovechó para criticar al Barcelona por no respetar la decisión del jugador de abandonar el club catalán.

Cuando parte de la prensa española ‘culpa’ a Dani Alves de haber influido en la marcha de Neymar al PSG, el lateral sorprendió al asegurar que “fue él el que indicó al PSG que yo sería un gran fichaje para este club y supuestamente porque él ya quería venir aquí”.

“Yo no tuve nada que ver, lo único que le dije fue “sé feliz, toma la decisión que sea, tanto si es quedarte en el Barça como venir aquí, pero sé feliz porque lo que yo quiero es la felicidad de los míos”, añadió Alves tras el triunfo del PSG ante el Amiens en la primera jornada de la Ligue 1, que sirvió como presentación de Neymar, aunque el astro brasileño no jugó por problemas burocráticos.

Alves también criticó a los que no han aprobado su marcha del Barça: “Creo que hay que respetar a las personas cuando alguien quiere vivir una cosa que no es el Barça. El fútbol no se acaba en el Barcelona”.

“La gente tiene que recordar que hemos dado todo en el Barcelona, la historia del club es grande por los jugadores que lo hacen así, pero los jugadores no están obligados a quedarse en Barcelona, de la misma manera que cuando el Barcelona echa a los jugadores nadie va a protestar”, añadió.

“En Barcelona no pueden reprochar nada porque nos hemos partido el culo por la camiseta del Barcelona, nos hemos dejado todo lo que hemos podido y yo personalmente he dejado allí una historia brutal, la historia y los títulos están ahí”, insistió.

Alves aprovechó su comparecencia en la zona mixta para enviar varios recados a su exclub y alguno de sus excompañeros.

Dardo a Piqué

Ante las críticas lanzadas a Neymar, acusándole de moverse solo por dinero, Alves contestó: “Lo que puedo garantizar es que no venimos a los lugares por dinero, venimos porque nos mueven los desafíos, la pasión por este deporte. Cuando tú ya no puedes aportar mucho (en un club), vas fuera… pero sin rencores”.

Sobre si Neymar será pitado por el Camp Nou cuando regrese a Barcelona, Alves aseguró que “si le pitan o no, no va a cambiar nada. Lo único que pensamos nosotros es en jugar al fútbol y en ponerle dos huevos cuando vestimos una camiseta, igual que hicimos en Barcelona”.

También recordó a su excompañero Gerard Piqué, central del Barça, que en medio de las especulaciones sobre el posible fichaje de Neymar por el PSG, definió al brasileño como “un niño de 25 años que puede dudar” y al que conminó a decidir si quería “títulos o dinero”. “Parece que el niño creció, que ahora es un hombre y decide por él mismo”, sentenció el lateral.

