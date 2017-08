¿encontraste un error? avísanos

Neymar y su decisión de dejar Barcelona para firmar en PSG: "Quería un reto mayor"



Publicado por José Luis Rivera

Neymar, traspaso del Barcelona al PSG a cambio de 222 millones de euros, debió hacer frente a “una de las decisiones más difíciles de (su) vida”, confesó este viernes el jugador durante la rueda de prensa de presentación en el Parque de los Príncipes.

“Me encontraba muy bien en Barcelona, en la ciudad, en el club, fue un momento lleno de tensión, de reflexionar sobre lo que debía hacer con mi vida. Dejo muchos amigos detrás, pero el fútbol es eso, nuestra vida pasa muy rápido”, explicó.

El delantero afirmó que “quería algo más grande, un reto mayor”, agregando que llegó a París por “la ambición de este club, muy parecida a la mía”.

“En ningún momento he faltado el respeto al club” FC Barcelona, indicó ‘Ney’ ante las críticas recibidas desde hinchas y prensa de su ex equipo, reconociendo que “es difícil para mí responder a esa cuestión. Espero que sea una minoría la que piense así. En ningún momento he faltado el respeto a los aficionados o al club“.

“Tengo mucha hambre de fútbol. Siempre quiero jugar, es lo que más me gusta en esta vida. Así que sí, estoy listo para comenzar. Si puede ser, mañana” expresó el jugador de 25 años, dejando la puerta abierta para debutar este sábado por la Ligue 1 francesa, cuando su equipo enfrente al Amiens por la primera fecha del torneo.

