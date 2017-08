Futbolistas chilenos conocieron rivales en ronda playoffs de la UEFA Europa League

¿encontraste un error? avísanos

Fenerbahce, cuadro donde milita el seleccionado chileno Mauricio Isla, y Dinamo Zagreb, equipo que defienden los nacionales Junior Fernandes y Ángelo Henríquez, conocieron este viernes a sus rivales en la ronda de play-offs de la Europa League 2017-2018.

El conjunto turco se verá las caras por un boleto a la fase grupal con Vardar de Macedonia, mientras que el elenco croata chocará con Skënderbeu de Albania. A simple vista, las escuadras de los chilenos tienen una llave accesible para acceder al cuadro principal del certamen continental.

Por su parte, Apollon Limasson de Chipre, cuadro del volante chileno Jason Silva, chocará en la última fase clasificatoria con Midtjylland de Dinamarca.

Los partidos de ida se jugarán el 17 de agosto y los de vuelta el 24 del mismo mes.

The official result of the #UEL play-off draw ⚽️👇

Best tie? pic.twitter.com/jXLJEPVG0x

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 4, 2017