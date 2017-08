Gary Medel volvió a los entrenamientos en el Inter de Milán

¿encontraste un error? avísanos

Y volvió. Gary Medel vivió su primer entrenamiento de la temporada en el Inter de Milán en el Suning Training Center.

Fue le mismo club que por medio de su cuenta oficial de Twitter destacó la vuelta a Italia del seleccionado nacional.

Medel vivió días movidos en Chile donde pasó la mayor parte del tiempo con su familia y además contrajo matrimonio con Cristina Morales.

El “Pitbull” deberá definir su futuro. Ahora es el Besiktas de Turquía quien tocó la puerta del Inter de Milán con poco más de 2 millones de euros.

Otro punto que destaca es el hecho de que el actual campeón turco jugará la Champions League, torneo que Gary Medel nunca ha disputado en toda su carrera deportiva.

Por otro lado, Boca Juniors aún mantiene la ilusión de volver a contar con el chileno en sus filas, como lo ha admitido públicamente el presidente de la entidad, Daniel Angelici. Los ‘xeneizes’ apelan a que el exCatólica quiera estar cerca de Pizzi en la antesala de Rusia 2018.

🛬 | Welcome back @MedelPitbull! 💪

Gary #Medel is back in Milan and will today rejoin his teammates at the Suning Training Center. #FCIM pic.twitter.com/8M4LWUBiiO

— F.C. Internazionale (@Inter_en) 2 de agosto de 2017