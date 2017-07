¿encontraste un error? avísanos

Bayern München confirma a Hasan Salihamidzic como su nuevo director deportivo



Publicado por Pablo Velozo

El Bayern München anunció este lunes en su web el nombramiento del exinternacional bosnio Hasan Salihamidzic como nuevo director deportivo de la entidad, cubriendo un puesto vacante tras la marcha por enfermedad de Matthias Sammer en julio del año pasado.

Salihamidzic firmó un contrato de tres años para ser el “máximo responsable en materia deportiva”, precisó el presidente ejecutivo Karl-Heinz Rummenigge.

Salihamidzic, que este mismo año había sido nombrado embajador del club, jugó en el Bayern desde 1998 a 2007, completando 234 partidos de Bundesliga y 88 encuentros internacionales.

El exjugador, no obstante, no fue la primera opción deseada por el Bayern para sustituir a Sammer, ya que la primera opción fue el capitán del equipo hasta la pasada temporada, Philip Lahm, pero las negociaciones no cuajaron.

