¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Boca Juniors le ofrecería 1,5 millones de dólares anuales a Medel para poder ficharlo



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Juan Carlos Pérez

Dos clubes asoman como los más probables destinos para el seleccionado nacional de fútbol, Gary Alexis Medel Soto, quien no será considerado por Luciano Spalletti en el F.C. Internazionale para la próxima temporada.

Los lugares que tendría considerados el ‘Pitbull’ son México (en donde Tigres busca sumarlo) o Argentina (Boca Juniors), país en donde no se resignan “hasta que no se cierre el libro de pases”, según afirmó el presidente del cuadro ‘Xeneize’, Daniel Angelici.

Lee también | Presidente de Boca Juniors aún sueña con fichar a Gary Medel: “No lo descarto”

El formado en Universidad Católica habría descartado partir a la Superliga de Turquía, en donde tuvo algunas ofertas, pues su objetivo es competir en un torneo de mayor jerarquía para mantener su nivel de cara al Mundial de Rusia 2018, al que espera clasificar con la ‘Roja’.

Si bien la oferta más atractiva es la del fútbol azteca, desde el otro lado de la cordillera cuentan con un plazo hasta el 27 de agosto para inscribirle como refuerzo, y aunque las cifras separan un poco la operación no bajarán los brazos.

“Medel ya descartó irse a Turquía. Su objetivo no es tanto el dinero, sino la competitividad de la liga. Él quiere jugar el Mundial y eso lo motiva. Nosotros no podemos pagar lo que gana hoy (US$ 3,5 millones anuales), pero podemos hacer un esfuerzo y llegar a los US$ 1,5 millones“, indicó a El Mercurio un directivo de la escuadra trasandina.

El ‘Pitbull’ de momento sigue disfrutando de sus vacaciones luego de participar con Chile en la Copa Confederaciones de Rusia 2018, certamen en el que alcanzó junto al equipo el segundo puesto.

Tendencias Ahora