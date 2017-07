El furioso mensaje de James contra los medios hispanos: "Déjenme tranquilo, ya me fui"

¿encontraste un error? avísanos

Se cansó. El futbolista colombiano del Bayern München James Rodríguez, desató su furia esta jornada contra la prensa española.

¿La razón? Diversas publicaciones del citado país que aseguraban que el ‘cafetalero’ había dicho que el Bayern era “más grande” que el Real Madrid, club que aún es dueño de su pase.

“Esto es mentira, no he dicho esto”, aseguró en su cuenta oficial de Twitter Rodríguez, añadiendo una de estas noticias emanadas desde suelo hispano.

En la misma línea, James escribió que “por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias”, dejando entrever que existe una campaña en su contra.

“Respeto total por el Madrid”, añadió el también exBanfield de Argentina y seleccionado colombiano.

Hay que decir que las declaraciones de Rodríguez surgieron tras una entrevista al diario alemán Bild. Eso sí, para ser exactos, JJames expresó originalmente que “el Bayern es un club tan grande como el Real Madrid, o incluso más”.

“Cuando pensé en la posibilidad de venir al Bayern, miré la plantilla y me dije; aquí hay el mismo número de estrellas que en el Madrid, la calidad es la misma”, remató.

Esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid! por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias. 👍🏼 https://t.co/cLF6J0NM40

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 26 de julio de 2017