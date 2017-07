¿encontraste un error? avísanos

El potente respaldo de Maradona al VAR: "La tecnología trae transparencia"



Publicado por Pablo Velozo

El exjugador argentino Diego Armando Maradona se mostró a favor del uso del videoarbitraje (VAR) en el fútbol, aún cuando recordó que, si el sistema hubiera estado vigente en el Mundial de 1986, no habría válido su polémico gol ante Inglaterra que pasó a la historia como ‘la mano de Dios’.

“No sólo mi gol en el 86 no hubiese valido. ¡Ojo que Inglaterra ganó el Mundial del 66 con una pelota que no cruzó la línea! La cosa es para todos. Lo mismo, pero al revés, pasó en 2010. Aquel tiro de Lampard contra Alemania que cruzó la raya y no se cobró. Inglaterra tenía la pelota, metió el gol que merecía hacer. Son muchas las jugadas que pudieron cambiar la historia de los Mundiales con el uso de la tecnología. Es hora de cambiar eso”, reclamó Maradona en declaraciones al sitio oficial de FIFA.

En este sentido, el trasandino reclamó que “el fútbol no se puede quedar atrás”. “Si la tecnología avanza como avanza, si todos los deportes la utilizan, ¿cómo no vamos a considerarla para el fútbol?”, se preguntó el ‘Pelusa’, añadiendo que, en el pasado, cuando se debatía la implantación de la tecnología “se decía que se perdería mucho tiempo”.

“Se decía que la gente se fastidiaría. Pero no, viejo: ¡la gente se fastidia cuando le cobras algo que no es! Cuando no te cobran un gol que fue, por ejemplo. La tecnología trae transparencia y calidad; le da una respuesta positiva al equipo que decide atacar y asumir riesgos”, analizó.

Explicando lo que implica la introducción del VAR en el fútbol, Maradona subrayó que “los 90 minutos de fútbol tienen altibajos. Un equipo puede tomar la rienda y a los 15 minutos tomarla el otro. Si vos metes un gol puedes tener mucho más la pelota, hacer salir más al rival. ¡El juego es más dinámico así! Pero si metes un gol y no te lo cobran, después cedes terreno y pierdes tu ‘chance’. Así no es”, añadió.

