Wenger asegura la continuidad de Sánchez: "PSG no puede tenerlo y por eso van por Neymar"



Publicado por José Luis Rivera

Arsene Wenger, entrenador de Arsenal de Inglaterra, enfrentó una vez más los rumores sobre una posible salida de Alexis Sánchez en el presente mercado de pases europeo.

Luego de disputar algunos duelos amistosos de preparación en Asía y Oceanía, el DT fue tajante para rechazar cualquier opción de que el pase del delantero chileno sea vendido al PSG, descartando de paso alguna pregunta por parte del atacante para poder partir al equipo francés.

“¿Si él me preguntó si podía partir? No. PSG no puede tener a Sánchez y por eso ellos van por Neymar” indicó Wegner, en declaraciones que recoge Sky Sports, agregando que como club “estamos en una posición fuerte en lo económico. Sánchez tiene aún un año de contrato y no necesitamos ganar dinero con su pase“.

El estratega fue más allá y sostuvo sin dudar que Alexis “será parte del equipo el próximo año”, aunque reconoció que las especulaciones son normales cuando se poseen jugadores ‘top’, ya que “no puedes evitar que suceda. Es frustrante, pero tienes que luchar contra eso”.

