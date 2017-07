El lateral brasileño Danilo fue confirmado como nuevo refuerzo de Manchester City

¿encontraste un error? avísanos

El defensa internacional brasileño Danilo, hasta ahora en el Real Madrid, fichó por el Manchester City con un contrato de cinco años, indicaron este domingo ambos clubes.

“El jugador de 26 años firmó un contrato de cinco años y se han unido a sus nuevos compañeros de equipo para la gira de pretemporada del club en América”, indicó el equipo inglés en un comunicado.

Por su parte, el entrenador del club español, Zinedine Zidane, había confirmado el sábado la salida del jugador, que llegó al equipo en 2015 procedente del Porto, pero no logró convencer.

Aunque el precio de la operación no es oficial, según la BBC rondaría los 26,5 millones de libras (unos 29,5 millones de euros).

“Otros clubes han manifestado gran interés pero siempre tuve la ambición de jugar para Pep Guardiola”, el entrenador del City, dijo Danilo citado en un comunicado del club británico.

El brasileño es el primer defensa que ficha el City tras la salida de otros cuatro zagueros (Aleksandar Kolarov, Gaël Clichy, Bacary Sagna y Pablo Zabaleta).

Danilo Luiz da Silva se formó en el pequeño club brasileño America Mineiro y en 2010 fichó por el Santos, donde empezó su carrera profesional. En 2012 llegó a Europa para jugar en el Oporto.

En el Real Madrid jugó un total de 55 partidos y ganó una liga española y dos Champions League.

