Manuel Neuer sucederá a Lahm como el nuevo capitán del Bayern München

El arquero Manuel Neuer será a partir de la próxima temporada el capitán del Bayern München, cuadro donde milita el seleccionado chileno Arturo Vidal, confirmó este miércoles el presidente de la junta directiva del club alemán, Karl-Heinz Rummenigge.

Neuer, de 31 años y campeón del mundo con Alemania, sucederá como portador del brazalete a Philipp Lahm, que se retiró como futbolista profesional hace poco más de un mes.

Neuer es un hombre que “evolucionó de forma magistral” tanto dentro como fuera de las canchas, aseguró Rummenigge a medios alemanes en China, donde el Bayern está de gira de pretemporada.

El arquero, que llegó al Bayern en 2011 procedente del Schalke, no viajó con el resto de la plantilla a Asia y está entrenando en solitario en Münich para recuperarse de una lesión en el pie. Se espera, sin embargo, que esté recuperado para el inicio de la Bundesliga a mediados de agosto.

With @Manuel_Neuer @FCBayern has a strong new team captain. I wish you great success and many trophies, Manu 🔴⚪ #MiaSanMia pic.twitter.com/0JiqJYRgGw

— Philipp Lahm (@philipplahm) July 19, 2017