¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

En Vasco da Gama apuntaron contra Felicevich tras no concretar el arribo de Leo Valencia



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Luego de alguna incertidumbre, el jugador chileno Leonardo Valencia fue confirmado como nuevo jugador del Botafogo de Brasil, club en el que firmó contrato hasta el año 2020.

Pero la historia del acuerdo entre el mediocampista y el ‘Fogao’ no estuvo ajena a polémica, lo que se desprende de las denuncias vinculadas a otro club brasileño que estaba interesado en sus servicios: Vasco Da Gama.

Según señala Globoesporte, fueron al menos cuatro representantes los que intentaron ofrecer al volante chileno al equipo vascaíno, que se mostró proclive a recepcionar las de Edison Pereira y Fernando Felicevich.

Precisamente con este último, la directiva de Vasco avanzó en las negociaciones, motivada por el entusiasmo de la hinchada por sumar al jugador, alcanzando un principio de acuerdo que posteriormente no se respetó, todo según señaló al medio Marcos Leite, quien asegura que ejerció como intermediario entre Vasco y Felicevich.

“Tanto yo como la junta de Vasco actuamos de manera correcta, pero, por desgracia, en el fútbol hay gente como Fernando Felicevich, que no cumple su palabra y trabaja de manera deshonesta” indicó Leite, agregando que Felicevich les aseguró que “la propuesta estaba bien y que no tenía ningún tipo de problema, por lo que el jugador se presentaría en Vasco después de la Copa Confederaciones. Pero no cumplió su palabra y, para peor, tomó la propuesta y envió al empresario André Cury para una ‘subasta’ con Botafogo”.

Globoesporte asegura que Cury es representante de Felicevich en Brasil y él no llegó a acuerdo con Vasco, tras lo cual negoció con Botafogo. Y tras el acuerdo con estos últimos, desde la dirigencia del primer equipo se contactaron con Felicevich, quien negó el acuerdo inicial e incluso Valencia también lo hizo vía telefónica.

Cury también entregó su versión de los hechos, culpando a Vasco de ‘saltarlo’ desde un inicio. “Con Felicevich tenemos una sociedad de años, es una amigo personal” indicó, además de asegurar que la dirigencia se equivocó al escoger negociar con el argentino. “Vasco me faltó el respeto, tengo derecho a llevar al jugador con el que trabajo para donde él quiera. Y en ese momento, la oferta de Botafogo fue mejor que Vasco en todos los sentidos“. Un enredo.

Tendencias Ahora