¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Aseguran que Real Madrid recibió primera oferta de Chelsea por delantero Álvaro Morata



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El delantero del Real Madrid Álvaro Morata es, según la prensa británica, la nueva prioridad del Chelsea de Antonio Conte, toda vez que el belga Lukaku oficializó su traspaso por el Manchester United el pasado fin de semana.

El Chelsea ofreció 70 millones de euros (casi 80 millones de dólares) por el joven atacante de 24 años -en un contrato que incluiría el pago de 150.000 libras (190 mil dólares) semanales por cinco años, según el diario London’s Evening Standard- pero el Madrid no está dispuesto a negociar por menos de 90 millones de euros (103 millones de dólares), según los mismos medios.

Morata aterrizó en la Juventus en 2014 en parte gracias a Conte, entrenador de la ‘Vecchia Signora’ por aquel entonces, aunque no pudieron trabajar juntos porque poco después el técnico llegó a un acuerdo para entrenar a la selección de Italia.

“Estoy en deuda con él porque fue el técnico que más ha confiado en mí, el que más me ha querido y el que me hizo sentir que podía jugar al más alto nivel”, dijo Morata el pasado mes de abril en unas declaraciones a The Guardian.

“Aunque todavía no he tenido la suerte de jugar con él, sé que tarde o temprano lo haré“.

De concretarse el traspaso, el delantero reemplazaría a su compañero en la selección Diego Costa, que no figura en los planes de Conte pese a los 20 goles que el hispano-brasileño firmó en la pasada Premier.

‘La opción Llorente’

Varios medios apuntan que el Chelsea rechazó una primera oferta de 25 millones de euros (28,5 millones de dólares) realizada por el Atlético de Madrid, porque el club londinense querría al menos recuperar los 36 millones de euros (41 millones de dólares) que pagó por Costa en 2014 (cuando éste jugaba precisamente en el Atlético).

Morata partía en un principio como la primera opción del United hasta que el equipo del portugués José Mourinho decidió hacerse con los servicios de Romelu Lukaku, también de 24 años y procedente del Everton, trastocando así los planes de Conte (que pujaba por el belga).

En el caso de que el fichaje del delantero madrileño fracase, Conte -que todavía no ha firmado la ampliación de contrato que el club le propuso al término de la pasada liga- habría pensado en el español Fernando Llorente, a quien ya entrenó en la Juventus en 2013 y que viene de protagonizar una buena campaña en el Swansea.

En cualquier caso Llorente, a sus 32 años, no llegaría como ‘sustituto’ de Diego Costa, sino como mero refuerzo.

Tendencias Ahora