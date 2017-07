¿encontraste un error? avísanos

Andrés Iniesta sobre su futuro en el FC Barcelona: "Mi deseo es retirarme en el club"



Publicado por José Luis Rivera

El capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, aseguró que, a pesar de que todavía no se ha concretado su renovación con el club azulgrana, su “sueño” es retirarse en el conjunto culé, y explicó que se ve con fuerza para seguir “rindiendo al máximo nivel” y buscar realizar “una de las mejores temporadas posibles”.

“Mi deseo es el mismo, retirarme en el club al que llegué con 12 años. Siento que aún tengo años para seguir rindiendo al máximo nivel. Con el paso del tiempo he aprendido a no hacer planes a muchos años vista, es arriesgado y difícil. Lo que más me ilusiona y más fuerza me hace sentir es intentar hacer una de las mejores temporadas posibles para volver a ganar títulos”, señaló en la inauguración de la Cruyff Court que apadrina en su localidad natal, Fuentealbilla (Albacete).

Por otra parte, el manchego explicó que ahora a la Supercopa de España, que jugarán como campeón de Copa del Rey ante el ganador de la liga española, el Real Madrid, “se le da muchísimo valor”. “Antes parecía que era un título menor, y ahora la exigencia de ganar y ganar hace que intentemos llegar lo mejor posible”, indicó.

“Todo ante un rival muy fuerte, pero con las ganas de ganar un título para empezar la temporada con mejor sabor de boca. Intentaremos prepararnos lo mejor posible y conseguirlo. Más allá de eso, no creo que pueda influir de una manera muy notoria en el devenir de los próximos meses”, explicó.

