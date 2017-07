Wayne Rooney confirmó su traspaso al Everton: "Estoy encantado de que se haya concretado"

¿encontraste un error? avísanos

Wayne Rooney, máximo goleador en la historia de la selección inglesa y del Manchester United, anunció este domingo que abandona Old Trafford y regresa al Everton, su club formador, en un comunicado.

“Dije hace un tiempo que el único club de la Premier League en el que podría jugar aparte del Manchester United era el Everton, por lo que estoy encantado de que el fichaje se haya concretado“, dijo el jugador, de 31 años.

En quince años de carrera el ‘Baby’ Rooney ganó la Champions League, la Europa League, cinco Premier League, una FA Cup, tres títulos de la Copa de la Liga y un Mundial de Clubes de la FIFA, anotando 323 goles.

La presentación se produce un día después del anuncio de la llegada a Old Trafford del delantero internacional belga Romelu Lukaku, por un monto récord de 85 millones de euros, que podría sobrepasar los 100 millones si se cumplen una serie de variables.

La prensa inglesa informó que el regreso de Rooney al club en el que se formó y con el que debutó en la Premier League, formaría también parte de la operación de venta de Lukaku del Everton al United.

“Hace 13 años fui al United con la intención de ganar trofeos y fui afortunado de formar parte de uno de los periodos más exitosos de la historia del club“, escribió Rooney.

“Vuelvo al Everton porque creo que (el entrenador) Ronald Koeman está construyendo un equipo capaz de ganar algo y estoy deseando tomar parte en ese objetivo de un club del que soy aficionado desde niño”, agregó.

“Wayne me ha mostrado esa ambición y esa mentalidad ganadora que necesitamos (…) Estaba desesperado por volver. Solo tiene 31 años y no tengo dudas de sus cualidades. Es fantástico que esté aquí“, añadió Koeman.

📝 | We're delighted to bring @WayneRooney back to #EFC! He signs from @ManUtd, 2 year deal. #WelcomeHomeWayne

👉🏻 https://t.co/mHFaK7eQA9 pic.twitter.com/8N5nYvnezU

— Everton (@Everton) July 9, 2017