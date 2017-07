Eduardo Vargas figura como alternativa para reforzar al Palmeiras de Brasil

¿encontraste un error? avísanos

El seleccionado nacional Eduardo Jesús Vargas Rojas fue vinculado recientemente con el Palmeiras del fútbol brasileño, en donde buscarían poder sumarlo para reforzar la ofensiva del cuadro de Sao Paulo.

Actualmente en el Tigres de México, ‘Turboman’ solo figura como una alternativa, pues el principal candidato del ‘Verdao’ para el ataque es Diego Souza, quien se desempeña en el Sport Recife en donde comparte camarín con Eugenio Mena.

De no llegar a buen puerto las intenciones por sumar delantero brasilero de 32 años, Vargas es la carta que maneja el cuadro donde alguna vez jugó Jorge Valdivia, según aseguró Rádio Bandeirantes de Brasil, en donde además se remarca que el chileno es seguido desde principio de año.

El exHoffenheim ya tuvo paso por el fútbol brasileño (defendió al Gremio) y dejó buena impresión.

En su paso por la Liga MX “Edu” no ha tenido el mismo protagonismo -3 goles en 18 partidos- y su club está por cerrar el fichaje del internacional ecuatoriano Enner Valencia, quien llegaría del Everton inglés a relegar al nacional a la suplencia.

A partir de la próxima semana se resolverá la situación para Vargas, con quien esperan contar en Brasil para jugar Copa Libertadores (lo pueden inscribir hasta inicios del mes de agosto), aunque dependerá de las negociaciones entre el Palmeiras y el mencionado Souza.

Vargas é alternativa a Diego Souza no Palmeiras. Atacante do Tigres-MEX, é uma opção da diretoria do Verdão se atacante do Sport não chegar. pic.twitter.com/SRKDjzgxuo

— Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) July 8, 2017