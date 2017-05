¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Fernández y su experiencia en Bolivia: "En todas las canchas me dicen que devuelva el mar"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Juan Carlos Pérez

Mentalizados en conquistar el título del campeonato local están los jugadores de Bolívar, club puntero en el fútbol boliviano con 28 unidades, en donde milita el atacante chileno Ronnie Fernández.

El exSantiago Wanderers, que registra cuatro tantos en el torneo de Apertura, dice sentirse bastante a gusto en aquella escuadra, con la cual disputa la llave 16 de la Copa Sudamericana ante Tolima (perdieron duelo de ida 2-1 y esperan la vuelta el primero de junio).

“En todas las canchas que voy me dicen que devuelva el mar. Pero creo que estas frases son parte del folclore del país. En general yo me siento bastante a gusto, me han tratado súper bien y estoy jugando bien“, detalló Fernández a CDF.

La adaptación a las condiciones que presenta el fútbol en el vecino país no fue algo fácil, comenta el exDeportivo Cali, quien afortunadamente ya se acostumbro, por ejemplo, a desempeñarse en la altura.

“El tema de la altura es una realidad, acostumbrarme no fue fácil, pero ya me siento cómodo. Mira lo que le pasó a Argentina (en las Eliminatorias perdió 2-0)“, remarcó.

Sus goles, tres de jugada y uno de cabeza, le motivan a seguir mejorando con ‘La Academia’, de manera que pueda ser considerado en el futuro por el técnico de la selección nacional, Juan Antonio Pizzi, quien por cierto de seguro ya prepara el partido ante el combinado altiplánico en septiembre próximo.

“Uno siempre tiene la ilusión de ser llamado a la Selección. Si me llegara la oportunidad, me gustaría que fuera por mi juego y mis condiciones y no por estar solamente jugando en la altura”, finalizó el artillero de 26 años.

Tendencias Ahora