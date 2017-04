¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Kaká regresó de lesión y anotó un gol en nueva victoria del Orlando City en la MLS



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

El exseleccionado brasileño Kaká regresó de una lesión para marcar un gol en tiempo de descuento y guiar a los Orlando City a un triunfo de 2-0 sobre Colorado Rapids en el campeonato de la Major League Soccer.

El colombiano Carlos Rivas y Kaká entraron al partido a los 60 minutos y fueron los héroes del triunfo.

Rivas rompió un empate sin goles en el minuto 70 con su primer gol de la temporada, un tiro sensacional de pierna izquierda que dejó al portero de Colorado, Zac MacMath, sin tiempo para reaccionar.

Kaká agregó el segundo gol de Orlando en el primer minuto de reposición, al rematar un balón que aterrizó en sus pies tras rebotar en el poste por disparo de su compañero Cyle Larin.

Kaká había sido marginado por casi dos meses después de haber salido temprano en el primer partido de Orlando en la temporada, con una lesión en el tendón de la corva.

“No puedo poner en palabras lo que estoy sintiendo, la emoción de estar de vuelta, para marcar y ganar otro partido en casa”, dijo Kaká, que entró en el juego bajo una gran ovación de los fanáticos.

“Cuando llegué al campo y todos los aficionados aplaudían y llamaban mi nombre, era increíble, así que gracias a todos los que estuvieron aquí hoy para hacer este día tan especial para mí”, añadió.

Su vuelta refuerza a un Orlando City, que es líder de la Conferencia Este y está invicto en los últimos seis partidos de la campaña.

Kaká, que encabeza la lista de los jugadores mejor pagados de la MLS por tercer año consecutivo, según cifras oficiales publicadas la semana pasada, admitió que había sido frustrante observar los partidos desde el banquillo.

“Es bueno ver cómo está jugando el equipo, pero no es tan bueno estar allí viendo”, dijo. “La mayor parte del tiempo he tenido que entrenar solo, y nunca se sabe en qué condición estarás listo, así que hay muchas cosas que he tenido que enfrentar”.

Hubo también victorias el sábado para los dos equipos de Nueva York en la MLS.

Dos goles de Jack Harrison llevaron al New York City FC a una victoria por 3-2 sobre el Columbus Crew, a pesar de la ausencia del delantero estrella de los neoyorquinos, el español David Villa.

‘El Guaje’ Villa, que ha marcado cinco goles esta temporada, viajó a Columbus pero se quedó en el hotel del equipo por enfermedad.

El mediocampista venezolano Yangel Herrera también anotó para Nueva York en su primer inicio como titular en la MLS, y dio un pase a Harrison el gol ganador del juego a los 76 minutos.

Columbus contó con goles del argentino Federico Higuain y Ola Kamara, pero no pudo mantener la ventaja de 2-1 que había construido a los 49 minutos.

Los Red Bulls de Nueva York ampliaron su racha invicta en Red Bull Arena a 19 partidos consecutivos con una victoria por 2-1 sobre el Chicago Fire.

Bradley Wright-Phillips y Kemar Lawrence anotaron para los Red Bulls. Nemanja Nikolic anotó para el Fire.

En otros resultados, Vancouver venció 2-1 a Montreal, San Jose a Minnesota 1-0, Sporting KC a Real Salt Lake 3-0 y FC Dallas y Portland empataron 2-2.

Tendencias Ahora