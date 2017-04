¿encontraste un error? avísanos

Bauza reiteró acusaciones contra Sampaoli: "Hablaron con él cuando yo era técnico"



Publicado por Pablo Velozo

El exentrenador de la selección de fútbol de Argentina, Edgardo Bauza, reiteró que el adiestrador Jorge Sampaoli mantuvo conversaciones con la dirigencia trasandina cuando aún era el DT ‘albiceleste’.

“Hace mucho tiempo que vienen hablando con él. Ahora con el viaje este habrán terminado de definir”, sostuvo Bauza en conversación con el programa 90 minutos de Fox Sports Argentina.

Al ser consultado si Sampaoli conversó con los dirigentes mientras él estaba en la banca de la selección, el ‘Patón’ fue tajante y puntalizó que “sí, sí hablaron”.

En la misma línea, Bauza, con un ejemplo de su pasado, explicó que él no habría reaccionado como el exDT de La Roja: “A mi un día me llamó un dirigente de un club y me dijo ‘Quiero verte’, étc. Yo le dije ‘pero si usted tiene técnico’. Después le corte y lo llamé al técnico, para decirle que lo querían echar. Yo actúo así, me parece que es lo más lógico… aunque hay otros que pueden actuar diferente”, detalló.

Más allá de la tristeza que le generó dejar el combinado argentino, Bauza afirmó que “ya está, ya fue. Le deseo lo mejor a Sampaoli, que creo que él será el DT, y la selección. Soy Argentino. Voy a hinchar por ellos porque nos conviene a todos”.

Finalmente, Edgardo Bauza aseguró que no tuvo mayores problemas con los referentes ‘albicelestes’ durante su estadía: “Lo único que los jugadores nos cuestionaron fue que los videos eran largos”, remató.

#FSRadioFOX | Bauza: "Hace mucho tiempo que hablan con Sampaoli, le deseo lo mejor a él y a la Selección" pic.twitter.com/lnPPM3rvpf — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de abril de 2017

