Bauza sobre Jorge Sampaoli: "Hace meses venía hablando con dirigentes. No me parece ético"



Publicado por Jeser Lara

El exentrenador de la selección de Argentina, Edgardo Bauza, le dio con todo a la AFA tras su reciente desvinculación, asegurando que los dirigentes trasandinos no tienen idea de fútbol.

“Cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad”, dijo el ‘Patón’ respecto a la conversación que tuvo con Claudio Tapia (nuevo presidente de la AFA) previo a su salida.

“Con Marcelo (Tinelli) sí hablábamos de fútbol porque entiende, conversábamos de lo que debíamos planificar para cambiar. Pero Tapia no me dio ningún argumento futbolístico. No había demasiada lógica en sus palabras. Lo que sí me dijo es que la decisión la tomó él. Cosa que tampoco es tan así”, agregó.

En esa línea, el exDT de la ‘Albiceleste’ se refirió al día en el que le comunicaron que no seguiría más en la selección, y la posterior conferencia de prensa que dio para despedirse.

“Una vez que se dieron cuenta que por ese camino no me iban a mover, tomaron coraje, vinieron y me dijeron lo que ya hacía mucho habían resuelto. Después organizaron esa conferencia que fue una payasada porque ni siquiera dejaron preguntar”. Luego dio a conocer por qué tomó la decisión de presentarse en la conferencia y exponerse de tal manera: “Tinelli me dijo: ‘Vení, hacemos esto y nos vamos’. Y fue literal, nos fuimos los dos, je”, lanzó.

Respecto a la candidatura de Jorge Sampaoli como próximo DT de Argentina, el ‘Patón’ aclaró en conversación con La Capital que “yo estaba afuera de la selección desde antes que estos dirigentes asumieran. Como así ya estaba mi reemplazante. Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes”.

“No me molesta que haya hablado (Sampaoli) mientras yo era el entrenador. Me divierte que lo niegue. Porque en una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía que hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes y allegados. No me parece lógico ni ético, pero la ética en el fútbol pierde siempre. Bueno, el Bichi Borghi contó públicamente su experiencia en Chile”, cerró.

